"J'ai la chance d'être avec Fauve" : Billy Crawford ultra favori et gagnant évident de Danse avec les stars 2022 ? Il calme les internautes

Dès sa première prestation, Billy Crawford a bluffé les internautes dans DALS. Le chanteur devenu animateur chez lui aux Philippines impressionne tout le monde aux côtés de Fauve Hautot qui, elle, a déjà trois victoires à son actif. La semaine dernière, il a obtenu 36 points avec quatre "9" des jurés, se classant tout en haut du top des meilleurs. Le candidat qui a posé une condition stricte pour participer à l'émission animée par Camille Combal est le chouchou des internautes pour la victoire et certains pensent même déjà que les jeux sont faits. Mais pas si vite...

"Il y a beaucoup de candidats très forts"

Interrogé par nos confrères de Purecharts sur son statut de favori, Billy Crawford a tenu à calmer tout le monde. Bien qu'il soit flatté que les téléspectateurs le voient comme favori de Danse avec les stars 2022, le partenaire de Fauve ne pense pas que ce soit gagné, loin de là ! "Il ne faut pas croire que tout est fait. Il y a beaucoup de candidats très forts aussi, donc moi je ne fais qu'une chose : bosser, bosser, bosser." a-t-il confié. Mais il l'avoue, il peut se reposer sur sa partenaire pour aller le plus loin possible. "J'ai la chance d'être avec Fauve, qui est à un niveau tellement haut. Je lui fais confiance, elle me dit quoi faire et je fais" ajoute Billy Crawford.

Ses plus gros concurrents

Le candidat de DALS a aussi confié le nom de ses plus gros concurrents qui sont sans surprise Carla Lazzari et Stéphane Legar. Mais ce n'est pas tout ! "Il ne faut pas croire que tout est en place, il y a des candidats qui sont bons et qui peuvent vraiment s'améliorer au fil des semaines et devenir redoutables. Donc on va voir" a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Je pense que je peux aller loin. Et j'espère que je vais gagner !".

Cette semaine, Fauve Hautot a aussi réagi face à ceux qui laissent entendre qu'elle est avantagée dans la compétition tandis qu'un danseur a partagé ses frustrations contre le jury.