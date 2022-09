"J'ai été frustré" : Anthony Colette a du mal à digérer les critiques du jury de DALS

Quand Danse avec les stars a été lancée en 2011 sur TF1, personne ne connaissait vraiment les différents partenaires qui accompagnaient les célébrités sur les parquets de l'émission. Douze saisons plus tard, certain(e)s danseurs/danseuses du programme sont désormais plus connu(e)s que les peoples intégrés au casting et n'hésitent pas à se faire entendre quand quelque chose ne va pas.

Quand les danseurs de DALS haussent le ton

Ainsi, après Christophe Licata qui a remis Marie-Agnès Gilot (membre du jury) à sa place ce vendredi 23 septembre 2022 en assurant que, contrairement à ce qu'elle insinuait, Léa Elui s'entraînait sans relâche en coulisses, c'est aujourd'hui au tour d'Anthony Colette de pousser un coup de gueule vis-à-vis des critiques des jurés concernant la récente performance d'Amandine Petit, sa partenaire.

Souvenez-vous, à la suite de sa samba réalisée sur Liar de Camilla Cabello, l'ancienne Miss France avait été envoyée au face-à-face contre Clémence Castel après une prestation jugée décevante. A cet effet, le jury l'avait notamment attaquée sur un manque de sensualité, un corps trop raide et même une position du menton pas assez élégante. Des remarques surprenantes qui ont donc agacé le danseur.

Anthony Colette défend Amandine Petit face au jury

"Vendredi dernier, j'ai été frustré. J'ai trouvé que les notes et les commentaires des jurés étaient un peu durs", a-t-il dans un premier temps déploré auprès de Télé Loisirs. Puis, après avoir rappelé, "Il faut savoir qu'Amandine part de très loin", l'actuel comédien de Demain nous appartient a précisé que de toutes les candidates qu'il avait pu côtoyer jusqu'à présent, Amandine Petit était l'une des plus combattives, "C'est celle qui, pour moi, en veut le plus, qui s'entraîne le plus. Elle ne lâche rien. Je n'ai jamais eu entre les mains une débutante qui se donne autant !"

Aussi, Anthony Colette n'a pas masqué sa déception en voyant que le jury avait oublié (après seulement trois primes) sa bienveillance au profit d'un jugement beaucoup trop sévère, "J'ai trouvé que le travail n'avait pas été encouragé, ni remarqué. Le résultat n'était pas au rendez-vous. J'étais un peu déçu".

Reste désormais à savoir si ce message sera entendu par les jurés qui sauront faire preuve de plus d'ouverture d'esprit au moment de la notation cette semaine. Ou à l'inverse, s'ils se vengeront en étant encore plus sévères. A suivre.