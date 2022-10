"Je ne peux plus danser" : la triste annonce de Denitsa Ikonomova qui a gâché son retour dans Danse avec les stars

Après avoir fait danser les stars avec un proche ou obligé les couples à s'entraîner sans musique, TF1 nous a encore offert un prime exceptionnel pour cet épisode 7 de Danse avec les stars 2022. Cette fois, un cinquième juge mystère a rejoint l'aventure le temps de cette soirée. Sans grande surprise pour les internautes, c'est Denitsa Ikonomova qui a fait son grand retour.

"Je suis très triste"

Malheureusement pour les fans, la danseuse star n'a pas performé sur le célèbre parquet. Elle avait pourtant prévu une chorégraphie en compagnie de François Alu, qui ne s'entendrait plus du tout avec Chris Marques selon les Twittos.

"J'aurais adoré faire mon retour sur DALS en dansant", a d'abord révélé Denitsa Ikonomova en story Instagram. "Mais lors des répétitions, j'ai mal atterri, je me suis blessée au genou", confie-t-elle ensuite, avant d'ajouter : "On va voir si c'est très grave. En tout cas pour l'instant, je ne peux pas danser et je suis très triste. Je pense que ça s'est un peu ressenti hier sur le prime, parce que je n'étais pas 100 % moi-même".

"On ne lâche rien"

Malgré ce gros coup dur, celle qui aurait pu devenir prof dans la Star Academy 2022 reste positive. "Mais ça va aller, on ne lâche rien. Je vais tout faire pour revenir en pleine forme", assure-t-elle.

"C'était génial de revoir tout le monde, de ressentir cette même énergie. C'est indescriptible parce que ça fait dix ans que DALS, c'est ma famille, et quitter le foyer familial n'est pas facile. On se sent nostalgique, mais les retrouvailles sont encore plus belles", conclut la gagnante de Mask Singer 3.

On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère la revoir très bientôt sur les parquets.