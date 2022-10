Danse avec les stars 2022 : "Ils se détestent", "battez-vous"... Deux juges ne peuvent pas se saquer et ça commence à se voir

"Mdr c'est la guerre entre Chris Marques et François Alu ça y est c'est acté", "Ptdrrr ils se détestent les deux", "François Alu j'ai vraiment de plus en plus de mal avec lui.. toujours dans la contradiction avec Chris et il en joue tous les vendredi", "Mdrrrr mais battez-vous à la fin Chris et François. Réglez ça en battle de danse !!!", "Ils sont juste jamais d'accord ou ils peuvent pas se voir en peinture Chris et François ? 😭", "Chris et François ils aiment trop s'envoyer des piques en ce moment hein 💀 ça se bagarre dans les loges ou quoi", peut-on lire, entre autres, sur le réseaux social.

Alors, les deux juges se détestent-ils réellement ou sont-ils seulement en désaccord sur les performances des candidats ? Affaire à suivre.