"Enfin le public a ouvert les yeux" : pour une fois, cette élimination dans Danse avec les stars 2022 a fait plaisir à tout le monde

Les finalistes sont...

La semaine prochaine, c'est donc la grande finale de DALS 2022 et les finalistes sont : Billy Crawford et Fauve Hautot, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ainsi que Stéphane Legar et Calisson Goasdoue. Qui remportera la finale et succèdera à Tayc, gagnant avec Fauve en 2021 ? Réponse bientôt !