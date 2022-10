"Les fans de Michou vous avez détruit Danse avec les stars" : Thomas Da Costa et Elsa Bois derniers ont été sauvés, les twittos vénères

Danse avec les stars 2022 : Thomas Da Costa et Elsa Bois derniers du classement ont été sauvés par le public, Léa Elui a été éliminée

Danse avec les stars 2022 était de retour ce vendredi 28 octobre 2022 sur TF1 pour les quarts de finale. Alors que la semaine passée, Denitsa Ikonomova était le juge mystère et la danseuse a annoncé s'être blessée et ne pas pouvoir danser comme prévu, cette fois-ci les duos ont dû s'affronter en 2 manches. Et c'est Léa Elui qui a été éliminée. Ce qui signifie que ce sont Billy Crawford, Stéphane Legar, Carla Lazzari et Thomas Da Costa qui vont en demi-finale de DALS.

Sauf que l'élimination de Léa Elui et Christophe Licata (qui avait été remplacé par Jordan Mouillerac une nouvelle fois dans ce prime parce qu'il était malade), n'a pas plu aux internautes. En effet, ce sont Thomas Da Costa et Elsa Bois qui étaient derniers du classement dans l'émission présentée par Camille Combal.

Thomas Da Costa et Elsa Bois ont récolté 24 points en manche 1, et 5 points en manche 2 avec leur tango. Ce qui leur a fait un total de 29 points. Léa Elui et Jordan Mouillerac ont quant à eux obtenu 27 points en manche 1, et 10 points en manche 2 avec leur samba. Ce qui leur fait un total de 37 points. Thomas Da Costa et Elsa Bois sont arrivés derrière Léa Elui et Jordan Mouillerac au niveau des notes des juges de DALS (dont deux seraient en guerre). Mais ils ont été sauvés une 5ème fois par les votes des téléspectateurs.

Sur Twitter, ça ne passe pas du tout

De nombreux twittos se sont plaints que les fans de Michou, le célèbre YouTubeur qui était dans Danse avec les stars 2021, soient derrière tout ça. Pour rappel, Michou est en couple avec Elsa Bois. Et du coup, des internautes pensent que ce sont les fans de Michou qui voteraient en masse pour sauver Elsa Bois et Thomas Da Costa. Sur Twitter, les abonnés du streamer se sont fait défoncer...