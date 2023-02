"Ça sent vraiment la fin", "De plus en plus nase"... face à ce changement, les fans d'Ici tout commence et Demain nous appartient saturent

Afin de concurrencer Netflix, TF1, France Télévisions et M6 se sont associées. Ils ont donné naissance à Salto. La plateforme n'a jamais réussi à faire de l'ombre au géant américain.

Vers une dissolution de Salto

En ce début d'année 2023, l'avenir s'est assombri pour Salto. La plateforme, qui compte 800 000 abonnés, se destine à une fin programmée. PureMédias a révélé que France Télévisions songeait sérieusement à dissoudre celle qui la lie à TF1 et M6. De quoi provoquer un terrible coup dur pour les fans d'Ici tout commence et Demain nous appartient.

Parmi ses abonnés, Salto compte énormément d'aficionados d'ITC et DNA. Et pour cause, c'est via cette plateforme que TF1 a choisi de rendre disponible les épisodes en avance de ses feuilletons quotidiens. Alors que le sort de Salto n'a pas encore été officiellement communiqué, de nombreux indices laissent à songer que la fin approche à grands pas.

De nombreux bugs autour des épisodes en avance d'ITC et DNA

Depuis quelques jours, de nombreux bugs surviennent autour de la livraison des épisodes en avance d'Ici tout commence et Demain nous appartient. Si des retards ont été constatés, ceux du lundi 6 février n'ont été purement et simplement pas mis en ligne. De quoi renforcer la colère des fans, qui redoutent désormais le pire...

"Ça sent vraiment la fin pour Salto. Les épisodes en avance de Demain nous appartient et Ici tout commence ne sont même plus en ligne...", s'est agacé un fan sur Twitter. Un autre a écrit: "Vraiment abusé de payer un abonnement sur une plateforme pour avoir les épisodes en avance de DNA et ITC alors qu'ils ne sont même plus en mesure d'appliquer leur engagement ! Je vais résilier !".