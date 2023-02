"Ca ne nous empêche pas de jouer" : les acteurs de Scènes de Ménages utilisent-ils des antisèches sur le tournage ? On a la réponse

C'est le lundi 23 janvier 2023 que Scènes de Ménages a mis en scène un nouveau couple de séniors à l'écran : Christine et Gilbert incarnés par Fanny Cottençon et Didier Bénureau. Un peu de fraîcheur bienvenue pour une série qui soufflera ses quatorze bougies cette année, qui semble ravir les fans. Depuis quelques semaines, les audiences de la série sont effectivement à la hausse et, contrairement aux précédents nouveaux, ce duo est déjà adopté du public.

Les acteurs de Scènes de Ménages ont-ils des antisèches ?

Un succès qui doit faire le bonheur des deux comédiens qui, ils nous l'ont assuré lors d'une interview, refusent de tricher durant les tournages. Malgré la particularité de la shortcom qui oblige les acteurs à tourner des scènes en face-caméra sans aucune coupure, leur interdisant la moindre erreur de texte ou un léger bafouillement au risque de tout reprendre depuis le début, Fanny Cottençon et Didier Bénureau n'utilisent pas (encore) d'antisèche sur les plateaux.

Là où cette méthode semble approuvée par certains de leurs camarades, "Je sais que ça arrive ailleurs, mais pour l'instant on ne fait pas trop ça", les interprètes de Christine et Gilbert - qui apprennent encore à se connaître, préfèrent s'en passer afin de ne pas dénaturer leur jeu et leur relation naissante. "Des antisèches, c'est difficile. On perd en présence", a reconnu l'actrice, tandis que son partenaire a rebondi, "C'est vrai que c'est délicat parce que les regards se baladent".

Des improvisations ? "C'est pas possible"

Néanmoins, s'ils apparaissent aujourd'hui comme des petits élèves modèles, ils ne ferment pas la porte à une telle aide dans le futur. "Je ne lui ai pas encore collé de trucs sur le front. Mais ça peut m'arriver d'en avoir envie" a révélé Fanny Cottençon. Ce à quoi Didier Bénureau a réagi, "Ca ne me dérangerait pas qu'elle en utilise. Je m'en fous. Du moment que ça ne nous empêche pas de jouer."

Après tout, le comédien l'a ensuite précisé, Scènes de Ménages est une série faussement facile à jouer avec des dialogues écrits à la perfection, à répéter au mot près : "C'est des textes assez légers. On croit les savoir, et puis en fait, on ne les sait pas forcément. On peut les répéter, répéter... c'est très volatile." Autrement dit, il est très rare de voir les binômes se laisser aller à quelques impros sur les plateaux, qui pourraient pourtant faciliter les tournages : "Non, c'est pas possible. C'est très écrit".

Si un jour vous apercevez une étrange rougeur sur le front de Didier Bénureau, vous saurez pourquoi...

