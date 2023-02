"Les journées sont intensives" : Frédéric Bouraly lassé de jouer José dans Scènes de ménages ? Sa réponse cash

Après avoir enchaîné les succès avec Caméra Café et Kaamelott, M6 a dégainé une nouvelle série quotidienne en 2009. Marion Game et Gérard Hernandez ont été choisis pour être les têtes d'affiche de Scènes de ménages.

Le format court continue d'occuper le 20h30/21 heures de M6 en cette saison 2022/2023. La série, qui met en scène le quotidien de cinq couples, a accueilli un sixième duo le lundi 23 janvier 2023. Fanny Cottençon et Didier Bénureau ont été recrutés pour camper Christine et Gilbert.

Parallèlement à Marion Game et Gérard Hernandez, qui a dû abandonner sa passion faute d'argent, Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly se sont imposés comme les figures populaires de Scènes de ménages. Ceux-ci se chargent de porter au quotidien les aventures de Liliane et José à l'antenne de la Six.

"On ne tourne que deux à trois jours par mois"

Après quinze ans, Frédéric Bouraly ressent-il une lassitude d'interpréter José ? Le comédien a révélé, au micro de Sud Radio, la raison pour laquelle ce n'était pas le cas. "On ne tourne que deux à trois jours par mois. On n'a pas d'usure", a-t-il confié dans l'émission Les Clefs d'une vie le mardi 31 janvier.

S'il est amené à être peu présent sur les plateaux de Scènes de ménages, le comédien n'a pas caché qu'il y faisait face à un rythme de tournage intense. "Les journées sont intensives, passionnantes, c'est un système de production unique en France", a précisé celui qui a avoué ne pas avoir été raisonnable lors de sa première rencontre avec Valérie Karsenti.

Un couple de guests viré de Scènes de ménages

Au fil des années, Scènes de ménages n'a cessé d'accentuer sa présence à l'antenne de M6. La série a délivré de nombreux épisodes spéciaux en prime. Au cours de l'un d'entre eux, Grace de Capitani et Jean Benguigui sont apparus en guests aux côtés de Marion Game et Gérard Hernandez, alias Huguette et Raymond.

Grace de Capitani et Jean Benguigui ne sont depuis jamais réapparus dans Scènes de ménages. La comédienne en a dévoilé la triste raison dans Chez Jordan sur C8. Elle a révélé avoir été évincée de la série en raison du comportement de son partenaire, qui s'est livré à de nombreux caprices. "Il y a une mésentente entre l'équipe et Jean Benguigui (...) Ils ne veulent plus de lui. Il était très capricieux...", a-t-elle amèrement regretté.