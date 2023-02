"On n'a pas été très raisonnables" : Frédéric Bouraly (José) raconte sa 1ère rencontre surprenante avec Valérie Karsenti (Liliane) pour Scènes de ménages

José et Liliane font sans conteste partie des personnages préférés des fans de Scènes de ménages sur M6. Leurs interprètes, Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti sont là depuis le tout début de la série en 2009. Si aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer d'autres personnes pour jouer ces deux rôles, la production a pourtant mis du temps à se décider. Dans l'émission Les clefs d'une vie de Jacques Pessis sur Sud Radio, Frédéric Bouraly s'est confié sur le casting et sa première rencontre avec sa partenaire.

"À chaque fois je rentrais à la maison et je disais à ma femme : 'ce coup-ci, c'est elle'. Et il y a pas mal de femmes, sept, huit actrices dont certaines très connues, pour lesquelles je rentrais et je disais 'non mais là c'est elle, elle est géniale'. Et un jour arrive Valérie Karsenti", s'est-il souvenu, avant d'ajouter : "Vous savez c'est comme en amour, c'est comme un tilt artistique. C'est inexplicable. On s'en souvient encore avec Valérie, ça fait 15 ans. On est très amis, on part en vacances ensemble avec son mari et ses enfants. On est très très proches. C'est des alchimies artistiques, vous savez."

"On est sorti du restaurant torchés, c'était terrible"

Après ce casting, les deux acteurs se sont encore plus rapprochés : "Je me souviens très bien, on passe les essais tous les deux, on sort des essais vers 13-14 heures et on se dit 'Allez, on va arroser ça. Si on n'est pas pris, c'est pas grave, on se sera rencontrés et c'est génial et puis, si on est pris, champagne !'... Je me souviens qu'on a été au restaurant et qu'on n'a pas été très raisonnables. On est sorti du restaurant torchés, c'était terrible. Heureux de s'être rencontrés. J'étais en scooter à l'époque, ce qui n'était pas bien malin, franchement, c'était pas malin... Enfin bref, je suis rentré vivant."

"Les agents et producteurs nous disaient 'mais vous vous rendez pas compte, c'était un énorme truc'. Et ça a duré longtemps. Ils ont mis quatre à cinq mois avant de dire oui. Non pas qu'ils n'avaient pas choisi mais parce que ça remontait à la chaîne, il fallait qu'ils soient sûrs des couples en question, par rapport aux autres couples", a ensuite conclu Frédéric Bouraly. Finalement, tout s'est bien terminé et les deux comédiens ont été choisis, pour le grand bonheur des fans.