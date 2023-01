Scènes de ménages : bientôt des rencontres entre les différents couples ? Cette actrice de la série fracasse l'idée

À l'occasion du prime exceptionnel de Scènes de ménages, Scènes de ménages, ça se corse, lors duquel on a pu voir évoluer tous nos couples préférés de la série en Corse, Valérie Karsenti, qui incarne Liliane, a donné une interview au Buzz TV. Lors de cet entretien, elle a expliqué que les acteurs ne se voyaient que très peu. "On a croisé le couple qui terminait avant nous et ensuite celui qui terminait après", a-t-elle assuré, avant d'ajouter : "Mais c'est un grand fantasme ça, c'est marrant, parce que c'est très particulier comme type de tournage. Mais on nous pose souvent la question, c'est un grand fantasme de se dire comment on peut participer à une fiction comme celle-là et en même temps ne pas se connaître".

>> Scènes de Ménages : Raymond et Huguette remplacés par le nouveau couple ? Les acteurs répondent <<

Les personnages vont-ils se rencontrer un jour ?

Au cours de l'interview, elle a également donné son avis sur quelque chose qui fait beaucoup fantasmer beaucoup les téléspectateurs. En effet, de nombreux fans adoreraient que les différents couples soient parfois réunis à l'image, mais celle qui joue Liliane n'est pas d'accord avec eux.

>> Raymond et Huguette, bientôt la fin dans Scènes de Ménages ? La santé de Marion Game bouleverse les plans des créateurs <<

"Je pense qu'on casserait le charme. Je pense que non, on ne peut pas le faire", assure-t-elle, avant d'enchérir : "Mais quel intérêt ? Justement, ce qui est intéressant c'est que, comme une loupe qu'on prendrait, on rentre dans l'appartement ou la maison de quelqu'un, un couple, on regarde comment il vit et puis, hop, après on va voir ailleurs".

"Je pense que si ça n'a pas été fait, il y a une bonne raison"

"Ce serait artificiel ! Pourquoi on se rencontrerait ? On n'est pas du tout de la même génération. On n'a pas les mêmes aspirations", a ajouté celle qui joue également dans Toulouse-Lautrec, la nouvelle série de TF1. "Je pense que si ça n'a pas été fait, il y a une bonne raison. Je trouve que c'est bien comme ça", a-t-elle conclu.

Des propos qui risquent de décevoir de nombreux fans.