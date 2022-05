Scènes de Ménages : Valérie Karsenti abandonne (temporairement) Liliane pour une série de TF1 avec Rayane Bensetti

Alors que TF1 vient de diffuser le téléfilm Handigang porté par Théo Curin afin de mettre en avant les problèmes rencontrés au quotidien par les personnes victimes de handicap et prépare toujours une nouvelle saison des Bracelets Rouges, la chaîne compte bien poursuivre son exploration de ces sujets de société aussi importants que puissants.

Une nouvelle série événement en préparation par TF1

Comme le révèle Allociné, c'est une série intitulée Toulouse-Lautrec qui est entrée en tournage ce mardi 3 novembre 2022. Au programme ici ? Créée par Fanny Riedberger (Clem, En Famille), celle-ci - qui sera adaptée d'une histoire vraie, nous plongera dans un lycée étonnant qui accueille de nombreux élèves en situation de handicap.

On y suivra notamment les aventures de Charlie, une ado atteinte d'une tumeur au cerveau, de Marie-Antoinette, une élève tétraplégique, mais aussi de Victoire, une jeune fille valide obligée d'intégrer l'établissement afin d'y suivre son frère. Décrite comme capable de "nous faire passer du rire aux larmes", Toulouse-Lautrec mettra en avant des thèmes forts comme la solidarité, l'amour et la maladie, avec des élèves résilients et des enseignants prêts à tout pour les accompagner du mieux possible.

Un casting 5 étoiles pour ce projet

Côté casting, cette fiction - qui sera composée de 6 épisodes, sera portée par de véritables acteurs en situation de handicap afin de porter haut cette inclusivité nécessaire (leurs noms n'ont pas encore été dévoilés), mais également par quelques têtes bien connues.

Selon nos confrères, on y retrouvera ainsi Rayane Bensetti (Clem), Aure Atika (Les Bracelets Rouges), Chine Thybaud (Tout nous sourit), Stéphane De Groodt (Big Bug) mais aussi Valérie Karsenti (Scènes de Ménages). Cependant, on vous rassure, ce nouveau rôle n'indique en rien le départ de l'interprète de Liliane dans la comédie culte d'M6.

Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a encore été dévoilée et il faudra patienter avant d'en découvrir les premières images, mais Toulouse-Lautrec - dont le tournage passera par l'Île-de-France, le Maroc et Vaucresson où se trouve le véritable lycée Erea Toulouse-Lautrec, est attendue pour la saison 2022/2023 sur TF1.