Les Bracelets rouges saison 4 : 5 choses que l'on veut voir dans la suite

Contrairement à ce que l'on pouvait craindre, les héros des Bracelets rouges ont eu droit à un happy end après trois saisons d'aventures bouleversantes. A la fin du dernier épisode de la saison 3, Thomas (Audran Cattin), Clément (Tom Rivoire), Roxane (Louna Espinosa), Mehdi (Azize Diabaté), Côme (Marius Blivet) et Louise (Mona Berard) montaient sur la dune du Pilat. Une scène forte en émotion qui semblait marquer les adieux des personnages comme nous l'a confié Audran Cattin. Dans une interview, Nicolas Cuche, scénariste de la série, s'est confié sur l'autre fin moins joyeuse d'abord imaginée.

Mais malgré cette fin qui aurait pu clore la série, TF1 semble bien prête à donner une saison 4 aux Bracelets rouges. Il faut dire que la troisième saison a rassemblé en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs par épisode. Comme l'a dévoilé Nicolas Cuche, une suite est en cours de préparation avec de nouveaux personnages. Voici ce qu'on veut y voir.

Des patients ados

On a adoré voir évoluer les patients des Bracelets rouges mais surtout les voir être confrontés à leurs problèmes d'adolescents comme avec l'exploration de la sexualité ou de l'indépendance suite à leur sortie de l'hôpital. On espère donc que la suite de la série continuera à suivre des adolescents même si Nicolas Cuche a confié à Allociné que les héros devraient être "plus jeunes".

Des maladies moins connues mises en avant

Au centre des Bracelets rouges, il y a non seulement les personnages mais aussi leurs maladies. L'occasion pour le grand public d'en apprendre plus sur le quotidien de ceux qui en souffrent mais aussi d'informer. La présence de Nour par exemple, ado de 17 ans atteinte d'un cancer du sein, a sûrement permis à plus d'une ado de se rendre compte que ce cancer ne touche pas que des femmes plus âgées. Dans la suite de la série, on aimerait donc que le show mettent en avant des maladies moins connues afin de sensibiliser le public.

Une action dans le même hôpital et avec les mêmes médecins

Autre chose qu'on veut absolument : que l'action des Bracelets rouges se poursuive dans le même hôpital et donc avec les mêmes médecins. Cela permettrait de faire un lien avec les saisons précédentes en retrouvant les visages des docteurs Catalan et Riffier et des infirmiers comme Lucien, Valentine ou Estelle.

Mehdi à l'hôpital

Et si Mehdi était de retour à l'hôpital... en tant que soignant ! Pas impossible puisqu'à la fin de la saison 3, il débutait des études de kiné. On verrait bien l'ancien patient venir épauler les nouveaux héros de la série en partageant son expérience. Et puis, ce retour ferait plaisir aux fans qui auraient au moins le sentiment de ne pas avoir perdu tous les personnages des trois premières saisons.

Des apparitions des anciens héros de la série

Autre chose qu'on souhaite voir : le retour des anciens personnages. Evidemment, on ne les voit pas revenir dans chacun des nouveaux épisodes mais Thomas, Roxane ou Clément pourraient brièvement revenir pour une visite de contrôle. Tant qu'ils ne retombent pas malade, on est pour les revoir dans la série !