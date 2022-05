Théo Curin (Handigang) amputé des mains et des pieds : "Je souffrais beaucoup du regard des autres" (Interview)

Le combat de Théo Curin pour le handicap

Après un rôle dans Plus belle la vie sur France 3, c'est sur TF1 que Théo Curin jouera de nouveau la comédie dans Handigang ce lundi 2 mai 2022. De quoi s'agit-il ? D'un téléfilm très important au sujet de l'inclusivité qui voit le jeune homme se glisser dans la peau de Sam, un lycéen en fauteuil roulant qui, à l'aide de quelques amis, se bat pour dénoncer les problèmes rencontrés au quotidien par les personnes victimes de handicap.

Un rôle émouvant qui met en avant un véritable problème de société tout en apportant un autre regard sur une partie de la population souvent ignorée, qui fait logiquement écho à la propre vie de Théo Curin, lui-même amputé des deux pieds et des deux mains quand il n'avait que six ans à la suite d'une méningite foudroyante.

"Je souffrais beaucoup du regard des autres"

Une opération chirurgicale lourde destinée à lui "sauver la vie", comme il nous l'a expliqué dans une interview, qui n'a pas été facile à vivre. Si le jeune sportif (il est notamment vice-champion du monde de natation handisport) possède aujourd'hui un sourire communicatif qui semble inébranlable, l'après hospitalisation a été plus compliqué à assumer à l'époque, notamment la partie rééducation.

"Là-bas, on réapprend tout, et on se sent parfois très nul parce qu'on n'arrive pas à manger tout seul, à se changer tout seul, à prendre notre douche tout seul", a-t-il admis. De même, la confrontation avec le monde extérieur a pu être source d'angoisse au début, "Ca a été un sacré challenge dans un premier temps. Je souffrais beaucoup du regard des autres".

La leçon de vie du sportif

Cependant, il ne le cache pas, c'est son âme de compétiteur - qui lui permet aujourd'hui de réaliser des défis incroyables, qui l'a rapidement aidé à relever la tête. "Dès le début de la rééducation, [l'objectif] c'est d'arriver à faire le plus de choses tout seul, nous a confié le jeune homme de 22 ans. Le jour où j'ai réussi à faire abstraction de tout ça [le regard, les problèmes], j'ai simplement réappris à vivre."

Un combat qui reste quotidien pour Théo Curin, mais qu'il domine aujourd'hui. Il l'avoue avec fierté, "Je vis tout seul, je suis autonome dans tout". Preuve en est, le voilà désormais acteur, sportif, mannequin, auteur (La chance de ma vie, chez Flammarion) et même conférencier. Une trajectoire que l'on ne peut que saluer.