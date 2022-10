"C'était idiot" : cette grosse embrouille dans les coulisses de Plus belle la vie a précipité la mort d'un personnage

La fin de Plus belle la vie approche à grands pas sur France 3 et cela se ressent à l'écran. Après le retour de Samia (Fabienne Carat) dans l'épisode du 19 octobre 2022, c'est un autre personnage emblématique de la série qui reviendra à Marseille lors de l'épisode du 24 octobre 2022. Au programme cette fois ? Jérôme Belesta (Laurent Orry).

Alors non, le père de Kevin ne va pas ressusciter par miracle. Tout comme Samia, celui qui est mort lors de l'effondrement du gymnase en 2019 sera uniquement présent sous la forme de vision / fantôme. Une petite frustration pour les fans, mais une situation qu'a tout de même savouré son interprète lors du tournage.

Laurent Orry regrette la mort de Jérôme Belesta

A l'occasion d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Laurent Orry n'a pas caché ses regrets vis-à-vis de son départ de la série. Dans un premier temps, l'acteur a reconnu que le choix de quitter PBLV était le bon tant il ne se sentait plus aussi bien sur les plateaux : "Je fatiguais un peu du rythme. J'étais frustré du mode de fonctionnement de Plus belle la vie. C'est rapide et il y a peu de scènes".

Néanmoins, il l'a précisé, même s'il ne se retrouvait plus dans l'évolution de son personnage, "Jérôme qui est typiquement gilet jaune devenait anti gilet jaune, pro-Macron. Je trouvais que Jérôme ne pouvait pas faire ça", il aurait préféré que la situation soit gérée différemment pour Jérôme. "J'aurais préféré qu'un autre acteur joue Jérôme, pas qu'il meurt, a-t-il admis. Ce personnage qui avait une morale méritait d'être développé après mon départ".

Le personnage victime collatérale d'un conflit en coulisses

Mais alors, pourquoi Jérôme a-t-il finalement été tué ? A en croire les propos de Laurent Orry, il a simplement été une victime collatéral d'un conflit improbable en coulisses, "Il y a eu une embrouille entre mon producteur de l'époque et mon agent que j'ai défendu. C'est comme ça que Jérôme est mort."

Et trois ans après la mise en scène de cette disparition, le comédien a encore du mal à digérer les conséquences de ces tensions. Après avoir confié, "En revenant sur le plateau, je m'en suis voulu d'être parti. Je me suis dit : "pourquoi tu as fait ça ?", Laurent Orry a dévoilé une anecdote particulièrement frustrante, "Très vite après le départ de mon personnage, le producteur et mon agent sont partis en plus. C'était idiot."

Autrement dit, là où l'acteur aurait simplement pu faire une pause temporaire - comme d'autres de ses collègues avant lui, ou être remplacé par un autre comédien - chose déjà faite plusieurs fois à l'écran, ce producteur rancunier a finalement préféré se venger et priver le Mistral de Jérôme. Plus beau le gâchis.