"C'est ridicule", "on adore ça"... Cette nouvelle tendance d'accouchement venue de TikTok qui divise les femmes enceintes

Qu'on se le dise, la naissance d'un enfant est un moment aussi magique que redouté. Avant de faire la rencontre tant attendue avec bébé, un long travail s'impose. Sueur, contractions, douleurs et fatigue, les femmes ne sont pas à leur avantage dans ce genre de situation. Malgré tout, quelques-unes restent au top et s'affichent plus belles que jamais. C'est notamment le cas de Maddy Burciaga, qui a posté une photo d'elle apprêtée juste après l'accouchement.

Shanna Kress n'avait d'ailleurs pas hésité à lancer un tacle à la candidate. "Bon écoutez, j'ai une vraie question. Je n'ai pas encore accouché, mais quand tu accouches, tu forces, tu dois transpirer, je ne sais pas, j'imagine... Mais la tête de ma mère quand je regarde les réseaux sociaux, elles viennent toutes d'accoucher... Non mais dites-moi si je me trompe ou pas, là, je vais accoucher dans pas longtemps. Il faut que je prépare ma trousse à maquillage, le coiffeur et tout si je dois faire une photo ?"

Le Birthing makeup, c'est quoi ?

Une nouvelle tendance a débarqué sur les réseaux sociaux. Il s'agit du "birthing makeup", comprenez le maquillage d'accouchement. Le but ? Être la plus belle possible pour la naissance de son enfant. Si cela paraît compliqué de prime abord, certaines futures mamans y mettent pourtant les moyens. Maquilleuse professionnelle, lumière spéciale et appareil photo, la salle d'accouchement se transforme subitement en salle de shooting.

Les internautes ne tombent pas d'accord

C'est exactement ce qu'a souhaité faire Heidi Montag, une star de télé-réalité américaine, pour la naissance de son deuxième fils. Suivie par plus de 762 000 personnes sur TikTok, la jeune femme a partagé une vidéo d'elle en train de se faire maquiller tandis que son mari prépare la caméra sur un trépied. Une scène totalement aberrante selon certains internautes. "C'est ridicule mais je comprends aussi que c'est un TikTok... Une partie de moi pense quand même qu'ils sont sérieux", a déploré une abonnée. Quelques personnes encouragent tout de même le mouvement. "Une mère qui fait ce qu'elle veut durant l'accouchement, on adore ça !", a déclaré une autre.