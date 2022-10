"Ce n'était pas très méchant" : Shanna Kress calme tout le monde après ses critiques envers Maddy, Benjamin Samat réagit

Ce vendredi 30 septembre 2022, Maddy Burciaga et Benjamin Samat sont devenus les heureux parents d'un petit Andrea. La candidate de télé-réalité a annoncé la nouvelle en dévoilant une photo d'elle, juste après son accouchement et avec son bébé dans les bras. "Les premières minutes avec notre fils... Le plus beau jour de notre vie ❤️🙏🏼", écrit-elle en légende du cliché où elle apparaît sublime.

Une image qui n'a pas plu à Shanna Kress, qui s'apprête elle aussi à donner la vie. En effet, la chérie de Jonathan Matijas a clashé la jeune maman en story. "Je n'ai pas encore accouché, mais quand tu accouches, tu forces, tu dois transpirer, je sais pas, j'imagine..." a-t-elle commencé avant de poursuivre : "La tête de ma mère, quand je regarde les réseaux sociaux, elles viennent toutes d'accoucher... Non mais dites-moi si je me trompe ou pas, là, je vais accoucher dans pas longtemps, faut que je prépare ma trousse à maquillage, le coiffeur et tout si je dois faire une photo ?".

"Laisse blablater"

Quelques heures plus tard, celle qui connaît une grossesse très difficile en a rajouté une couche : "Arrêtez de mytho avec vos filtres et votre vie super lisse ! Je vous jure, je fais une overdose des meufs sur Insta qui font genre 'je suis au top', même dans les pires situations".

Alertée, Maddy lui a répondu et l'a clashée à son tour. "No make up. No filtre. Jalousie de certaines à toujours critiquer les autres...", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo d'elle se moquant de Shanna. Benjamin Samat a également réagi en prenant la défense de sa femme. Il a repartagé sa story et a écrit : "Ma bombe à moi. Laisse blablater"

Shanna s'explique sur son clash : "Ce n'est pas la vraie vie !"

Contactée par Mayamo_tv, Shanna s'est expliquée sur ce clash. "Je vois beaucoup de femmes qui ont une super grossesse et tant mieux pour elles. Mais on dirait que leur vie est hyper lisse, que tout va bien et c'est un côté qui m'énerve, parce que ce n'est pas la vraie vie ! Aujourd'hui les réseaux sociaux montrent une image de la femme qui doit être parfaite tout le temps, dans tout ce qu'elle fait (...) ça me saoule !", commence l'ex de Thibault Garcia.

"Si Maddy se sent visée et que vous pensez que je ne parle que d'elle, à un moment donné faut arrêter ! Je suis des gens en France, mais aussi aux Etats-Unis. J'ai vu des femmes enceintes avec des tenues hyper sexy. Quand je parlais des femmes enceintes, je parlais aussi de ces filles-là et pas spécialement de Maddy", ajoute la future maman.