"Faut que je prépare ma trousse à maquillage, le coiffeur et tout ?" : Shanna Kress tacle à demi-mot Maddy après son accouchement

Shanna Kress n'a pas eu une grossesse facile. En mai, la star de télé-réalité et chanteuse et Jonathan Matijas ont annoncé qu'ils attendaient des jumeaux. Malheureusement, le couple a appris que l'un des bébés était atteint de trisomie 21. Les deux amoureux ont pris la décision d'interrompre cette grossesse pour ne garder qu'un seul des bébés. Depuis quelques semaines, la future maman est alitée. Et elle a décidé de lâcher une petite pique sur les réseaux.

Shanna a-t-elle taclé Maddy ? Cette phrase en dit long

Sur Snapchat, Shanna a poussé un coup de gueule. Si elle n'a pas directement taclé qui que ce soit, l'ex-star des Anges a dévoilé son avis sur les annonces de naissance de certaines candidates de télé-réalité. Comme par exemple celle de Maddy Burciaga. Ce week-end, la femme de Benjamin Samat a annoncé la naissance de son fils avec une photo où elle est rayonnante.

Une image qui ne semble pas vraiment authentique, en tout cas selon Shanna. "Je n'ai pas encore accouché, mais quand tu accouches, tu forces, tu dois transpirer, je sais pas, j'imagine..." a d'abord commencé la star avant de poursuivre : "La tête de ma mère, quand je regarde les réseaux sociaux, elles viennent toutes d'accoucher... Non mais dites-moi si je me trompe ou pas, là, je vais accoucher dans pas longtemps, faut que je prépare ma trousse à maquillage, le coiffeur et tout si je dois faire une photo ?". Un message qui semble clairement viser la chérie de Benjamin Samat...

"Ça me perturbe"

Dans une autre story, Shanna a quand même déclaré que chacun était libre de ses choix et qu'elle ne ferait sûrement pas la même chose. "Je pense pas qu'on va le montrer tout de suite, immédiatement" a assuré la future maman, ajoutant : "Chacun fait ce qu'il veut mais moi, ça me perturbe"