Milla Jasmine enceinte pour de faux ? L'ultime preuve qui met définitivement fin aux rumeurs

En tombant enceinte de son premier enfant, Milla Jasmine ne s'attendait certainement pas à faire autant parler d'elle. La candidate s'est malgré elle retrouvée au coeur d'une rumeur totalement folle et pour cause, beaucoup d'internautes l'ont accusée d'avoir simulé sa grossesse en portant un faux ventre. Évidemment, la principale concernée a rapidement mis les choses au clair sur les réseaux sociaux.

"Je lis des trucs mais à dormir debout ! Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient à ces bêtises, qui croient à ces conneries ?", a déclaré Milla Jasmine face caméra. "Je ne sais pas si je dois vraiment éclater de rire ou vous conseiller d'aller vous faire interner". Malgré cette mise au point, la candidate a de nouveau été prise à partie.

>> Milla Jasmine a accouché, les internautes restent persuadés qu'elle ment et a adopté, calculs à l'appui <<

Les haters se sont ensuite moqués de la jeune maman lorsque celle-ci a posé avec un bébé de "3 semaines" depuis son lit d'hôpital. "Milla Jasmine une menteuse pro ! Elle est malade de mentir sur une grossesse, faut le faire... elle annonce qu'elle a accouché hier et elle nous présente un gros bébé de 3 semaines", s'est insurgé l'un d'eux. Alors, s'agit-il d'un véritable nouveau-né ou d'un bébé âgé de plusieurs semaines ? La récente visite de Manon Tanti et Laura Lempika à la maternité a fait pencher les internautes vers la deuxième option.

Une photo vaut mille mots

Une chose est sûre, une naissance n'aura jamais autant fait parler et quoi que dise Milla Jasmine, les haters continueront de la critiquer et de douter de sa parole. Alors qu'elle est au centre de l'attention avec sa soi-disant fausse grossesse et son supposé faux ventre, la sulfureuse brune vient de mettre fin une bonne fois pour toutes aux rumeurs.