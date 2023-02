"Une menteuse pro" : Milla Jasmine a accouché, les internautes restent persuadés qu'elle ment et a adopté, calculs à l'appui

Pour beaucoup d'internautes, la candidate a fait semblant d'être enceinte en portant un faux ventre. "C'est trop cramé là sa fake grossesse", "Les démarcations de son faux ventre... elle a dû le payer cher vu comment il est réaliste au point où la 1ere fois où je l'ai vu je me suis dis 'c'est impossible que ça soit un faux ventre', mais Milla Jasmine, ta comédie ne va pas durer", pouvait-on lire de la part des twittos. Une rumeur rapidement démentie par la principale concernée.

Malheureusement pour elle, l'annonce de son accouchement n'a pas empêché les haters de continuer à être sceptiques. Et pour cause, le bébé présenté sur la publication Instagram paraît un peu grand pour un nouveau-né. "Milla Jasmine et son faux ventre de femme enceinte, en plus elle dit qu'elle vient d'accoucher mais elle présente un gros bébé de 2 semaines ! Je n'ai jamais autant ri sur Twitter avec le hashtag Milla faux ventre", "Je disais au début que les gens étaient fous mais là je commence bien à les croire, t'es là y a 3 jours tu fais des séances studio grossesse comme si t'avais bien le temps encore devant toi et 3 jours après t'accouches ? Mdr allez allez", "Milla Jasmine une menteuse pro ! Elle est malade de mentir sur une grossesse, faut le faire... elle annonce qu' elle a accouché hier et elle nous présente un gros bébé de 3 semaines".