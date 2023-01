"Ta comédie ne va pas durer"... Milla Jasmine accusée de mentir sur sa grossesse, la rumeur enfle sur Twitter !

Milla Jasmine se retrouve encore dans la sauce, mais cette fois, pour une raison plutôt surprenante. Souvenez-vous, en décembre 2022, l'ancienne candidate du Reste du Monde a annoncé à ses fans qu'elle était enceinte après avoir été victime d'une fausse-couche. "J'ai perdu mon bébé il y a quelques mois, malgré les prières et les médecins. Paix à son âme. Ça a été une épreuve très, très dure pour moi, malgré ça, j'ai continué à prier et je suis retombée enceinte" a expliqué celle qui s'est mariée avec Lorenzo au début de l'année 2022, avant d'ajouter : "Je me sens hyper soulagée, enfin je vais pouvoir partager ça avec ma communauté, vous poser des questions, écouter vos conseils. (...) Maintenant, je peux snaper le bas de mon corps !".

Une grossesse qui crée la polémique

Rapidement, Milla a été accusée de mentir sur cette fausse-couche et elle a poussé un coup de gueule pour répondre à ses haters. "Il y a quelques jours, une personne de mon entourage à qui je m'étais confiée sur une ancienne dispute a trouvé ça drôle d'aller divulguer ça aux blogueurs (...) La personne qui s'amuse tristement à dire que je n'ai jamais fait une fausse couche, ou qu'avec mon mari, ça va mal... Quelle honte ! Faut vraiment pas avoir d'âme, de parents, d'humanité pour penser qu'on est tordus pour inventer ou même jouer sur ça (...) Depuis que j'ai annoncé ma grossesse, j'ai le sentiment que des gens essaient vraiment de me nuire et de nuire à mon couple. Vous êtes tellement tordus et malsains... Surtout faire ça à une femme enceinte ! En tout cas, j'espère que les choses sont claires : mon mari est un homme honnête et tout va très bien entre nous", s'est-elle agacée.

Selon des internautes, Milla Jasmine ne serait pas enceinte

Malheureusement pour elle, cette mise au point n'a pas suffit à calmer les haters. Depuis quelques jours, ils vont même encore plus loin en affirmant que celle qui a arrêté la télé-réalité ment et n'est pas enceinte. Les théories les plus folles ont d'ailleurs fait leur apparition sur Twitter.