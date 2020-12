Ed Sheeran de retour avec "Afterglow" : "Ce n'est pas le premier extrait du prochain album"

"Afterglow" : Ed Sheeran de retour avec un joli cadeau de Noël !

Discret depuis maintenant un an, Ed Sheeran a fait son retour surprise sur les réseaux sociaux, en septembre 2020, pour annoncer la naissance de sa fille. Trois mois plus tard, le chanteur britannique is back again avec un joli cadeau de Noël en avance pour ses fans : un nouveau morceau intitulé "Afterglow". Ecoutez !