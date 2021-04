Zac Efron de nouveau célibataire ? Il aurait rompu avec Vanessa Valladares

Zac Efron et Vanessa Valladares seraient séparés

Aux dernières nouvelles, Zac Efron n'était pas un coeur à prendre. Depuis l'été 2020, l'acteur était en couple avec Vanessa Valladares. La jolie brune qui est mannequin dans la vie est originaire d'Australie et c'est d'ailleurs de l'autre côté du globe que l'ex-star de High School Musical a rencontré sa petite amie. Enfin, plutôt son ex : selon le Daily Telegraph, l'histoire d'amour entre Zac Efron et Vanessa Valladares serait désormais du passé. Après 10 mois de couple, les deux amoureux auraient décidé de se séparer.

Le site précise que le couple a été photographié pour la dernière fois en janvier dernier. Zac Efron est pourtant bien toujours en Australie où il tourne actuellement la saison 2 de son émission Les pieds sur Terre avec Zac Efron, disponible sur Netflix. Très discret sur sa vie privée, il n'a pour l'instant pas évoqué cette rumeur. Alors info ou intox ? Il faudra patienter pour le savoir !