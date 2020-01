Zac Efron et Halston Sage en couple ? Les deux acteurs vivraient "une sérieuse relation"

Les rumeurs sur la vie sentimentale des stars animent la Toile très régulièrement. On a par exemple eu le droit à Cole Sprouse en couple avec Lily-Rose Depp, Rihanna et A$AP Rocky ou encore à Harry Styles avec Adèle. Oui, oui vous avez bien lu les deux derniers noms, nous aussi on a été assez surpris. Les deux chanteurs seraient même ensemble depuis plusieurs mois.

Zac Efron et Halston Sage en couple ?

Aujourd'hui, il se murmure que Zac Efron aurait retrouvé l'amour dans les bras de Halston Sage, avec qui il a joué dans le film Nos Pires Voisins, après sa rupture avec Sarah Bro. La relation de l'ex de Sami Miro et de la nageuse olympique "ne fonctionnait plus" d'après US Weekly.

Zac Efron et l'actrice vue dans You Get Me, The Last Summer, X-Men: Dark Phoenix ou encore The Bling Ring seraient dans "une sérieuse relation de couple" et seraient "tombés amoureux" assez rapidement : "Ils ont passé les vacances de fin d'année tous les deux, notamment une partie à Santa Barbara", confie une source anonyme au tabloïd. Cependant, attention à cette rumeur car Halston Sage et l'acteur n'ont pas confirmé être en couple. S'ils officialisent, les fans vont être déçus de voir que Zac Efron ne s'est pas remis avec Vanessa Hudgens après sa rupture choc avec Austn Butler, comme ils l'espéraient.