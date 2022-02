Wordle : le jeu star façon Motus racheté pour des millions de dollars aux USA

Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreux sites très spéciaux se retrouvent au centre de toutes les discussions, que ce soit Wordle, Sutom ou encore Le Mot. De quoi s'agit-il ? De simples applications ludiques qui reprennent le concept du jeu Motus et qui consistent à nous faire deviner un mot précis à l'aide d'une combinaisons de lettre à trouver. Simples mais efficaces, ces différents sites sont devenus de véritables phénomènes qui permettent aux Internautes de faire travailler leur réflexion et vocabulaire (et de passer le temps dans les transports en commun ou aux toilettes).

Wordle racheté par le New York Times

Et lorsque l'on parle de "phénomène", on n'exagère pas. Tandis que les réseaux sociaux (notamment Twitter) sont envahis chaque jour de petites formes colorées en lien avec les performances des joueurs sur ces sites, Wordle - l'application à l'origine de cette mode, vient de se faire racheter par le prestigieux New York Times.

La nouvelle a été officialisée ce lundi 31 janvier 2022, le célèbre magazine américain - notamment connu pour sa catégorie papier ou en ligne dédiée aux jeux, parmi lesquels on retrouve les Mots Croisés (vraie institution aux USA), a signé un chèque d'un montant "à 7 sept chiffres" qui serait inférieur à 5 millions de dollars, afin d'en obtenir les droits d'exploitation.

Doit-on désormais s'attendre à des conséquences pour le site actuel ? A priori, la réponse est non. Alors que certains joueurs craignaient déjà de voir Wordle être intégré au catalogue du NYT uniquement disponible par abonnement, les dirigeants du journal ont promis qu'il restera gratuit d'accès pour tous et que sa configuration actuelle ne sera pas changée. De quoi comprendre qu'aucune publicité ne devrait donc apparaître à l'écran ? A suivre...

Une happy ending pour une belle histoire

Quoi qu'il en soit, cette vente est un véritable jackpot pour Josh Wardle, l'ingénieur à l'origine de ce site, qui n'avait jamais envisagé un tel succès à son lancement en octobre 2021. Au contraire, si Wordle est aujourd'hui utilisé par "des millions de personnes quotidiennement" - quand elles n'étaient encore que 90 en novembre dernier (!), il avait été initialement pensé pour être uniquement joué par... la femme de Josh. La sachant adepte des jeux du genre, ce programmateur avait en effet imaginé cette application afin de lui permettre de s'amuser d'une façon originale durant son temps libre. Conquise par cette création, elle avait alors commencé à en parler autour d'elle et... vous connaissez la suite.

Une success story digne des plus belles comédies romantiques qui nous rappelle que grâce à l'amour, on est capable de tout, même de devenir millionnaires. Qui est partant ici pour créer une appli autour du jeu Pyramide ?