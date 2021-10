Wejdene révèle avoir tenté The Voice... mais s'est fait recaler

Chaque saison, The Voice nous fait découvrir de nouveaux talents. Slimane, Kendji Girac, Louane ou encore Claudio Capéo ont été révélés grâce à l'émission de TF1 qui fête ses 10 ans avec une édition All Stars dont la demi-finale a lieu ce samedi 16 octobre en direct. Un show populaire auquel veulent participer de nombreux artistes. Mais tous ne tapent pas dans l'oeil de la prod. Parmi ceux qui ont tenté sa chance, on retrouve Wejdene. Eh oui !

Wejdene a été recalée de The Voice et s'en amuse

Actuellement au casting de Danse avec les stars 2021, Wejdene a surpris les téléspectateurs de TF1 ce vendredi 15 octobre. Lors d'une vidéo qui montrait la chanteuse de Anissa et Coco et son danseur Samuel Texier chez les parents de la star, Wejdene dévoilait sans pression s'être fait recaler de The Voice dans le passé. "J'avais fait une vidéo pour The Voice" a expliqué la chanteuse à son danseur ce qui à quoi ce dernier à répondu : "Et ils t'ont jamais appelée ?". Et Wejdene d'ajouter avec humour : "Non mais je suis quand même sur TF1 !"

Dans une précédente interview, Wejdene s'était déjà confiée sur sa passion pour la musique et sur l'émission de TF1. "J'ai toujours chanté. Quand je regardais The Voice, je voulais y être. Attention toutefois ! J'ai des rêves qui ne durent pas longtemps. Parfois une semaine. Ensuite je passe à autre chose" avait-elle expliqué au Parisien.