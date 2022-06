We Love Green gâché par la tempête : les 14 tweets qui nous ont fait rire (désolé)

Après deux longues années d'absence pour cause d'épidémie de Covid-19 (tmtc), le célèbre festival de musique We Love Green était enfin de retour en ce début du mois de juin 2022. Malheureusement, si la première journée s'était parfaitement déroulée au Bois de Vincennes à Paris, la seconde a rapidement tourné à la catastrophe.

L'environnement met We Love Green K.O.

Alors que de nombreux concerts étaient à nouveau prévus ce samedi 4 juin 2022, les organisateurs n'ont en effet pas eu d'autre choix que d'annuler les différents événements programmés ce jour-là, la faute à la pluie, au vent et aux orages qui se sont invités sur place sans billet. Un cocktail aussi puissant que dévastateur qui a vu les spectateurs passer en l'espace de quelques heures de simples festivaliers à aventuriers de Koh Lanta.

Oui, comme on a pu le découvrir sur les réseaux sociaux, là où We Love Green a toujours été pensé pour respecter l'environnement et mettre en avant des causes écologiques, ce même environnement s'est ironiquement montré sans pitié envers le festival cette année en plongeant le public dans des bains de boue immondes et en l'obligeant à trouver refuge sous la moindre planche en bois tel un Robinson Crusoé hipster.

Les internautes se marrent

Un fail monumental qui donnera prochainement lieu à un remboursement intégral mais qui, en attendant, fait marrer les internautes, plus inspirés que jamais. Préparez-vous, voici les 14 tweets qui nous ont le plus fait rire sur cette soirée infernale. Garantie 100% aucune empathie.