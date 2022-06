La chanson de l'année 2022 : les spectateurs drogués à la seringue et hospitalisés, gros scandale lors du concert

Diffusée ce samedi 4 juin 2022 sur TF1, l'émission La chanson de l'année 2022 a en réalité été tournée la veille, le vendredi 3 juin. Or, contrairement à ce que l'on pourra découvrir à l'écran, l'ambiance n'était clairement pas à la fête lors du tournage. En cause ? De nombreuses personnes présentes dans le public pour assister au concert géant auraient été agressées.

Des spectateurs drogués durant le concert de La chanson de l'année 2022 ?

C'est le procureur de la République du Var (le programme a été filmé à Toulon) qui a dévoilé la nouvelle ce week-end : au moins 14 personnes auraient porté plainte à la suite de l'enregistrement. En cause ? Elles auraient toutes été victimes de piqûres. Un agent de sécurité aurait même été hospitalisé.

Et bien évidemment, on ne parle pas de piqûres de moustiques, mais bien de piqûres à la seringue. Une méthode inquiétante tant le phénomène prend une ampleur considérable depuis quelques mois, qui consiste à droguer à base de GHB ou tranquillisant des personnes (souvent des filles) pour mieux abuser d'elles ensuite.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour connaître la vérité sur ces supposées agressions (il se murmure néanmoins qu'un défi aurait été lancé pour piquer le plus de personnes possible), mais deux suspects ont déjà été interpellés et placés en garde à vue, tandis que des "prélèvements sanguins et urinaires sont réalisés à visée toxicologique". L'objectif ? Dénicher la possible trace de produits nuisibles et dangereux.

Les internautes témoignent sur Twitter

Animateur du concert, Nikos - qui a pourtant partagé de nombreuses publications des spectateurs présents hier soir, n'a pas encore réagi à ces révélations. En revanche, les témoignages se succèdent sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ce scandale et se révèlent particulièrement inquiétants. A en croire les Internautes sur Twitter, de nombreuses filles auraient été visées, victimes de malaise et hospitalisées durant la soirée.