Voitures à 380 000 euros, bijoux de luxe... Les plus grosses dépenses des chroniqueurs de TPMP

Alors que Matthieu Delormeau a menacé de quitter TPMP, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs quelles étaient leurs plus grosses dépenses. Ce lundi 26 septembre 2022, durant Le 6 à 7 sur C8, Cyril Hanouna a en effet tenu à interroger les chroniqueurs de TPMP sur leurs dépenses d'argent les plus folles. Gilles Verdez a reconnu avoir gâté sa femme : "Une belle parure que je lui ai achetée", d'une valeur de "quelques milliers d'euros", "3 500 euros" plus précisément, qui comprend "un collier, des boucles d'oreilles et un bracelet". "J'aime bien dépenser de l'argent mais pas pour moi" a-t-il précisé.

Kelly Vedovelli aussi a opté pour un bijou de luxe. "J'ai attendu une bague toute ma vie", et "il y a 2 ans je me suis dit allez je sors tout ce que j'ai sur mon PEL, tout l'argent, je le rassemble, je sors de la banque, j'avais mes sous dans mes poches", "et je me suis dit je vais m'acheter cette bague" a expliqué la chroniqueuse. "Depuis 2 ans j'ai eu plein de bagues" a ajouté Kelly Vedovelli, de quoi se questionner sur sa vie amoureuse.

Quant à Danielle Moreau, sa plus grosse folie niveau argent a été de passer un séjour dans un célèbre hôtel 5 étoiles dans le sud de la France. "J'ai flambé un peu façon Benjamin" a-t-elle confié, "je rêvais d'aller au festival de Cannes" et a donc passé "4 nuits au Carlton". Bernard Montiel, lui, a acheté une maison pour sa mère et s'est aussi acheté une nouvelle maison "avec 4 chambres". Quant à Valérie Benaïm, elle a dépensé pas mal dans des vacances d'été en famille : "J'ai loué une très jolie maison cet été".

Benjamin Castaldi avoue : "J'avais acheté cette bagnole assez chère" à "380 000 euros"

Certains chroniqueurs de TPMP, eux, ont préféré lâcher des chèques dans des voitures. Raymond Abou a expliqué : "Je me suis acheté une voiture d'occasion, je me suis acheté un gros SUV hybride". Guillaume Genton, qui ne se cache pas "d'aimer l'argent", a de son côté déclaré : "Moi, je suis un énorme pigeon", "j'ai offert des voitures à mes ex", des véhicules qu'elles ont gardé parce que... "j'ai pas le permis".

Enfin, Benjamin Castaldi, qui a récemment dévoilé son caprice de star fou et très cher à l'époque de Secret story, a révélé s'être offert une voiture de luxe, e pas n'importe laquelle. En 2006, quand le premier James Bond avec Daniel Craig, Casino Royale, est sorti au cinéma, l'agent secret 007 conduisait une DBS V12 d'Aston Martin. Benjamin Castaldi est alors sorti de la salle obscure direction l'avenue Montaigne, dans un centre Aston Martin : "J'ai fait un chèque directement, je l'ai pas eue en une semaine, je l'ai eue 8 mois après, ils vous la livrent, et il y a votre nom sur le moteur".

"J'avais acheté cette bagnole assez chère", à "380 000 euros" a-t-il avoué. Un bolide qu'il a ensuite revendu au concessionnaire pour seulement 150 000 euros : "Quand je l'ai achetée, il m'a dit : 'C'est une voiture extrêmement rare'. Aujourd'hui, elle vaut 1 million d'euro"...