Voir des films gratuitement sur Canal +, c'est possible (et légal) ! Et ça sauve même la planète et vos factures

Canal+ propose dix films gratuitement

Regarder des films sans payer pour sauver la planète et réduire votre facture d'électricité ? Incroyable mais vrai, c'est possible et non, l'astuce n'est pas de frauder au cinéma en allant squatter une salle plutôt que de chiller tout le week-end devant Netflix sur son canapé dans son salon surchauffé. En réalité, elle est même bien plus simple et plus légale que ça.

C'est Canal+ qui vient d'annoncer la nouvelle : en collaboration avec EDF, la chaîne vient d'ouvrir les portes de sa plateforme de vidéos à la demande (Canal VOD) afin de proposer gratuitement des films incontournable (ou presque) de ces dernières années. Au programme de cette sélection ? Seuls dix long-métrages sont concernés, mais on y retrouve des comédies romantiques (Deux Moi, Orgueil & Préjugés), des comédies (Nos jours heureux, La tour Montparnasse infernale) ou encore des biopics (Radioactive, The Current War).

Une offre cool... mais sous conditions

Une liste plutôt cool ? Oui, mais visionnable sous certaines conditions. Canal+ l'a ensuite révélé, ces films ne seront disponibles que du 25 janvier au 1er février 2023 ET uniquement entre 22h et 1h du matin. Pourquoi de telles horaires ? Tout simplement pour motiver les spectateurs à abandonner leurs écrans durant les pics de consommation d'électricité (ces périodes de la journée qui coûtent le plus cher et qui, en cas de conditions exceptionnelles, peuvent causer des problèmes de surtensions) en se reportant sur des plages horaires plus libres.

Et là, vous allez nous dire "Bah oui mais si tout le monde arrête de regarder la télé ou YouTube entre 18h et 22h pour regarder ces films plus tard, le pic de consommation risque simplement de se décaler". Effectivement, il s'agit d'une remarque pertinente contre laquelle Canal+ a déjà imaginé une parade. Dans les petites lignes de son offre, la chaîne a annoncé que celle-ci était "limitée à 15 000 visionnages pendant toute la durée de l'opération" avec seulement "2000 visionnages maximum" autorisés par jour. Ah.

On n'est pas sur du cadeau empoisonné, mais ça fait quand même beaucoup de contraintes à accepter pour réellement se réjouir d'un tel événement. Merci quand même.