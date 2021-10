Vivian Grimigni : un "pervers narcissique" et "toxique" ? Eva Ducci le critique violemment

Vivian dénonce sa "relation toxique" avec Eva

Dès leur rencontre dans l'émission La Villa des coeurs brisés 2021, Vivian Grimigni et Eva Ducci ont vécu une relation aussi mouvementée que compliquée. On a pu le découvrir ces derniers mois, après être tombés sous le charme l'un de l'autre, les deux candidats de télé-réalité n'ont cessé de se mettre en couple et de se séparer et ce, jusqu'à en perdre le fil.

Une situation difficile à suivre pour leurs fans, mais également compliquée à vivre pour les deux intéressés. A l'occasion d'une récente interview accordée à Sam Zirah, Vivian n'a pas hésité à considérer cette relation comme "toxique" et "malsaine" où chacun faisait du mal à l'autre par jalousie. "J'ai souffert tout l'été, j'ai crevé le martyre. J'ai plus été malheureux qu'heureux dans cette relation", déclarait-il ainsi.

Eva en colère, contre-attaque, "c'est un pervers narcissique"

Des confessions fortes ? Oui, et qui ne sont logiquement pas passées inaperçues. Mise au fait de ces déclarations, Eva Ducci a donc sorti son téléphone et s'est à son tour lâchée en story sur Instagram. Dans des propos repris par Purepeople, on a ainsi pu découvrir qu'elle en avait également gros sur le coeur à la suite de cette histoire qui l'aurait "complètement détruite".

Après avoir déclaré, "J'ai cru que j'allais mourir intérieurement", Eva n'a pas masqué sa colère vis-à-vis du comportement de son ex sur sa vie, "Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Je regrette de l'avoir présenté à ma famille, dont il a essayé de m'écarter. C'est un pervers narcissique, c'est très grave". Des révélations là aussi puissantes, d'autant plus qu'elle ne s'est pas arrêtée là, "Il est incapable d'aimer quelqu'un à part lui-même. Mais il veut être aimé de tout le monde parce qu'il a un problème psychologique".

Un partout, balle au centre ? Si tous les deux se rejoignent effectivement pour dire que cette histoire était "toxique", Eva a néanmoins laissé entendre que Vivian serait encore aujourd'hui menaçant envers elle et n'hésiterait pas à lui assurer qu'il est capable de ruiner sa vie. A suivre...