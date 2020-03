Vivarium : "C'est mieux qu'un épisode Black Mirror" selon Jesse Eisenberg (Interview)

Vous connaissez forcémentJesse Eisenberg pour son rôle de Mark Zuckerberg dans The Social Network, de Lex Luthor dans Batman v Superman et Justice League ou encore de Colombus dans Bienvenue à Zombieland et Daniel Atlas dans Insaisissables.

Il est désormais à l'affiche de Vivarium avec Imogen Poots. A cette occasion, PRBK a pu discuter avec lui. L'interview est à voir en vidéo ci-dessus.

Un cauchemar qui nous suivra longtemps

Vivarium est l'un de ces films qui vous marque et vous hante longtemps après son générique de fin. Son histoire : Jesse Eisenberg et Imogen Poots sont un jeune couple de bobos à la recherche de leur maison de rêve dans un quartier résidentiel en banlieue irlandaise. Mais la visite d'un lotissement un peu spécial va tourner au cauchemar. Les voici pris au piège dans un labyrinthe qui semble infini et où toutes les maisons sont identiques. Un cauchemar digne d'un épisode de Black Mirror ou de la Quatrième Dimension.