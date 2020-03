Retour à Zombieland : un bêtisier avec Emma Stone pour la sortie du film en DVD, Blu-Ray et VOD

Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu'aux petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette " famille " improvisée qui restent les plus difficiles à gérer...

Double dose de fun

Double dose de fun pour cette suite qui permet non seulement de retrouver le quatuor original de chasseurs de zombies (Jesse Eisenberg,Emma Stone , Woody Harrelson et Abigail Breslin) mais aussi de nouvelles recrues de choc du nom de Zoey Deutch (Vampire Academy, The Boyfriend) ou Rosario Dawson (Daredevil, Iron Fist).

vers un Bienvenue à Zombieland 3

Au vu du succès de ce numéro 2, un 3ème chapitre est fort probable. Jesse Eisenberg n'est pas contre en tout cas." J'ai tourné dans deux films Zombieland. Je n'ai jamais vu des réactions aussi fortes autour d'un de mes films. Les gens adorent ces deux films." nous a-t-il expliqué de passage à Paris pour le film Vivarium . "Il y a d'autres acteurs célèbres dans Zombieland comme Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin. Nous sommes tous amis. On tourne tous dans d'autres films. Mais pour je ne sais quelles raisons, les gens adorent tellement ces films. C'est étrange... Ils ne me paraissent pas si personnels, ce sont des comédies horrifiques. Mais les gens ont été touchés par eux d'une manière inhabituelle. C'est sans précédent pour moi."

Retour à Zombieland est disponible en VOD, DVD et Blu-Ray.