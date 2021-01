Vikings, The Mandalorian... Top 10 des séries les plus téléchargées en 2020 (illégalement)

En 2020, il n'a jamais été aussi facile de regarder des séries légalement, que ce soit via leurs diffusions à la télévision, la VOD ou les mises en ligne sur différentes plateformes de streaming aux tarifs tous plus attractifs les uns que les autres. Pourtant, il existe encore d'irréductibles pirates dans ce monde qui préfèrent l'excitation liée à la recherche d'un bon stream ou d'un bon torrent afin de regarder un épisode, plutôt que la simplicité apportée par un abonnement.

2020, l'année du téléchargement

Ainsi, alors que le monde a tourné au ralenti en 2020, la faute à l'épidémie de Covid-19, des millions d'internautes ont profité des différents confinements mis en place aux quatre coins du globe afin de se lancer dans le piratage intensif de nombreuses séries.

Comme chaque année, TorrentFreak s'est en effet amusé à compiler les données de BitTorrent afin de réaliser le top 10 des séries les plus téléchargées dans le monde l'an passé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que là où Netflix a visiblement réussi à entrer dans les habitudes des consommateurs en devenant leur source principale de visionnage (d'où son absence du top), Amazon Prime Video et Disney+ ont encore des progrès à faire.

Autres détails intéressants à noter, Arrow a connu un léger regain de popularité pour sa dernière saison, là où The Walking Dead continue de désintéresser le public. De son côté, Game of Thrones qui trustait habituellement la première place ces dernières années a totalement disparu suite à la diffusion de son dernier épisode en 2019, tandis que deux séries qui ont débuté en 2020 ont déjà réussi à se faire une place dans les disques durs des Internautes à savoir Star Trek: Picard et The Outsider.

Top 10 des séries les plus téléchargées en 2020 (via BitTorrent)

1) The Mandalorian (Disney+) // n°3 en 2019

2) The Boys (Prime Video) // absente en 2019

3) Westworld (HBO) // absente en 2019

4) Vikings (History) // n°4 en 2019

5) Star Trek Picard (CBS All Access) // absente en 2019

6) Rick & Morty (Adult Swim) // n°8 en 2019

7) The Walking Dead (AMC) // n°6 en 2019

8) The Outsider (Prime Video) // absente en 2019

9) Arrow (CW) // n°10 en 2019

10) The Flash (CW) // n°7 en 2019