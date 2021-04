Victoria (Les Marseillais) célibataire : elle est séparée de Nicolas (Les Vacances des Anges 4)

Victoria Mehault et Nicolas Barbeyron sont séparés

Le monde de la télé-réalité pleure la fin d'une histoire amour. Quelques semaines seulement après avoir officialisé une rumeur qui durait depuis près d'un an, Victoria Mehault a en effet annoncé être désormais séparée de Nicolas Barbeyron.

A l'occasion d'une story postée sur Instagram, la candidate des Marseillais à Dubaï a profité d'un temps libre entre deux placements de produits pour réagir aux nombreuses inquiétudes de ses fans, "Je tenais juste à éclaircir un point car on me pose beaucoup la question. Vous le voyez, ça fait plus de deux semaines qu'avec Nicolas on se voit beaucoup moins. On n'est plus ensemble, on a pris cette décision tous les deux."

Une fin triste mais en douceur

Une triste nouvelle qui, fort heureusement, n'annonce en rien un futur clash entre les deux. Là où les ruptures sont régulièrement tendues chez les candidats de télé-réalité, Victoria a au contraire assuré que tout s'était fait de la meilleure des façons avec le participant des Vacances des Anges 4, "Il n'y a pas de raison apparente [à cette rupture], il n'y a pas de cassure, on s'entend très bien. On n'est pas en embrouilles, on ne se fait pas la guerre."

En réalité, si tous les deux ne sont plus ensemble à ce jour, c'est simplement parce que Victoria n'est pas prête à se lancer dans une véritable histoire. Elle l'a confessé avec émotion, "Il faut d'abord que j'aie une relation saine avec moi-même avant de réussir à avoir une relation saine avec quelqu'un. Et c'est une chose que je n'arrive pas à faire pour le moment". De fait, consciente des problèmes que cela peut engendrer sur le long-terme, elle a préféré laisser Nicolas s'en aller plutôt que de le plonger dans ses doutes et questionnements, "Je ne peux pas lui donner ce qu'il attend de moi et ça serait égoïste de ma part de le bloquer."

Retour à la case Les Princes de l'Amour pour Nicolas. Courage.