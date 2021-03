Victoria (Les Marseillais) en couple avec Nicolas (Les Vacances des Anges 4) : elle officialise 😍

Les rumeurs de couple entre Nicolas Barbeyron et Victoria Mehault ont commencĂ© lorsqu'ils sont partis en vacances Ă la montagne tous les deux en janvier 2020. Depuis, les internautes continuent de s'interroger, d'autant plus que l'ex de Paga et le candidat des Vacances des Anges 4 s'affichent souvent au mĂȘme endroit sur les rĂ©seaux sociaux. Alors, Victoria et l'ex-prĂ©tendant d'Alix dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 sont-ils vraiment ensemble ? On a enfin la rĂ©ponse !

Victoria et Nicolas officialisent leur couple !

Eh bien oui, Nicolas et Victoria Mehault sont bien en couple ! C'est sur Instagram que l'ex d'Illan a officialisĂ© leur relation : "Ma minette @nico_barbeyron. Merci de me supporter avec ma tĂȘte actuelle de casimodo", a-t-elle Ă©crit en lĂ©gende d'une photo complice d'elle et de son chĂ©ri. Elle s'est aussi affichĂ©e au lit avec Nicolas Barbeyron quelques heures aprĂšs sa nouvelle opĂ©ration du nez. Les deux candidats semblent donc insĂ©parables depuis plusieurs mois, mais comment se sont-ils rencontrĂ©s sachant que Victoria a participĂ© aux Marseillais Ă DubaĂŻ et non aux Vacances des Anges 4 ? MystĂšre...