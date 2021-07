Vianney dans The Voice : déçu par un montage "caricatural" ? Il se confie sur l'émission

C'était le petit événement de la saison 10 de The Voice, Vianney prenait place sur l'un des fauteuils de coachs pour la première fois depuis les débuts de l'émission de TF1. Et si sa protégée Mentissa Aziza n'a malheureusement pas remporté l'édition 2021, le chanteur a néanmoins su marquer les esprits de part son comportement parfois survolté durant les performances des différents artistes.

Un montage caricatural dans The Voice ?

Un comportement naturel de Vianney ou légèrement exagéré par le montage de l'émission ? A en croire ses propos au micro de RTL, la réponse se situerait au milieu. Il l'a dans un premier temps confessé, la production de The Voice ne serait pas à la recherche du buzz permanent, "Ce qui est bien avec The Voice c'est que, franchement, ils sont respectueux de qui on est."

Néanmoins, il l'a ensuite précisé, le montage ne serait pas toujours représentatif de l'ambiance sur les plateaux durant l'intégralité des enregistrements, "C'est vrai que par moments, peut-être qu'ils doivent accentuer un peu ou caricaturer un chouïa". Malgré tout, et c'est le plus important, Vianney ne s'est jamais senti trahi au moment de visionner l'émission, "Globalement moi je me suis reconnu tout du long. Je suis super heureux de la manière dont ils ont fait les choses".