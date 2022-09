Une influenceuse vend les implants de ses fesses aux enchères, les prix flambent !

Souvenez-vous, il y a quelques mois, Ruby Nikara a fait le buzz en mettant en vente l'eau de son bain au prix de 1500 euros. Tout le monde en a parlé et l'influenceuse est venue plusieurs fois sur le plateau de TPMP pour s'expliquer. Cyril Hanouna et Raymond se sont d'ailleurs embrouillés très fort à cause d'elle. Si le buzz s'est calmé, une autre star des réseaux sociaux risque de faire beaucoup de bruit !

Une influenceuse met ses implants fessiers en vente

En effet, il y a quelques jours, Jade Lavoie, une influenceuse québécoise a indiqué qu'elle allait se faire refaire les fesses et qu'elle mettrait en vente ses anciens implants fessiers. Elle s'est fait connaître en postant des contenus hot sur Onlyfans et d'autres plateformes du genre. Si de plus en plus de jeunes filles se lancent en espérant gagner autant d'argent que Nathalie Andreani ou les autres stars de ces plateformes, la québécoise a tenu à leur faire passer un message sur Instagram. "Je vois de plus en plus de filles sur la plateforme, mais aussi de plus en plus de filles qui quittent parce que c'est trop dur pour elles mentalement parlant. Faites-le pour les bonnes raisons. Arrêtez de partir avec l'idée d'être riche. La réalité est beaucoup plus 100-1000$ par mois que 10 000-100 000$ par mois !", a-t-elle expliqué.

"Tout le monde s'inquiète dans mes DM"

Ces derniers jours, c'est pour une autre raison qu'elle fait le buzz... Elle a annoncé qu'elle allait se faire refaire les fesses et qu'elle mettait déjà ses anciens implants à vendre. "Je change juste la grosseur, je vais encore avoir une grosse pêche... Tout le monde s'inquiète dans mes DM, ne vous inquiétez pas", a-t-elle précisé en story.