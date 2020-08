Une étudiante court 20 km dans Paris... pour trouver une alternance

Elle a décroché un entretien

Comment lui est venue cette idée ? L'étudiante a expliqué sur LinkedIn : "Lassée d'entendre '2020 ce n'est pas la bonne année', je me suis réveillée ! Hors de question de se laisser abattre quand on parle d'un avenir en construction depuis 5 ans". "Je me suis dit qu'il fallait lier mon caractère pugnace, mes qualités sportives et mon projet professionnel" a-t-elle ajouté au HuffPost.

Et les retours sont positifs ! "Des personnes m'apportent leur soutien ou tentent de me mettre en relation" a-t-elle avoué au média. Et en plus, Agathe a décroché un entretien avec un avocat spécialisé dans le droit du sport, pile ce qu'elle cherchait. Un rendez-vous qui se déroulera fin août 2020, après ses vacances d'été. Même si l'alternance n'est pas encore sûre, cet entretien est déjà "de très bonne augure".