Cette étudiante a réalisé un CV génial qui va faire rêver les fans de sport

En détaillant son parcours (études, stages, jobs), Lenna Jouot a fait plusieurs jeux de mots avec le sport : "objectif titularisation", "impossible de rester sta(tis)tique face à ses performances", "destins mêlé(e)s"... Elle a aussi pensé aux moindres détails, avec des encarts comme dans le journal sportif, de "l'avis de la rédac" à "en bref" en passant par le "coup de coeur".

Même ses qualités (pack office, storytelling, relations presse, rigueur, force de proposition, anglais...) sont répertoriées sous forme de pourcentages dans la rubrique des "statistiques de la joueuse sur les trois dernières années". L'étudiante s'est aussi auto-interviewée pour coller au plus près de L'Equipe.

Plus de 1 million d'internautes ont vu son CV

De nombreux twittos ont commencé à retweeter le CV de Lenna Jouot, un peu comme l'étudiante qui s'était fait remarquer par Netflix avec son CV génial. "Ça y est on a dépassé le million de vues organiques cumulées" s'est réjouie l'étudiante bordelaise sur Twitter, qui a remercié tous les internautes qui ont kiffé son curriculum vitae : "Merci à tous d'avoir partagé, commenté, réagi à ce CV, ce projet me tenait vraiment à coeur et les retombées sont juste incroyables et je ne l'aurais jamais cru". Grâce à énorme coup de pub, elle a d'ailleurs avoué avoir depuis reçu une dizaine d'offres d'alternances. Même le journal a tenu à la féliciter, comme elle l'a fièrement partagé sur Twitter.