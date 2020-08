Un si grand soleil : un nouveau couple surprenant à venir !

Alors que les choses tournent mal entre Emmy et Eliott (Stéphane Monpetit) et que Eve a officialisé avec Justine, la vie sentimentale d'un autre personnage d'Un si grand soleil va prendre un nouveau tournant. Depuis le début de la série sur France 2, Lucille ne connaît que des échecs en amour (Damien et Akim) et comme le révèle Allociné, une autre galère l'attend. Quelle est-elle ?

Un rapprochement entre Lucile et Enzo

Lors d'un dîner chez Johanna et Ludo, Lucille (Naïma Rodric) fera la connaissance de Gauthier, un ami de l'avocate célibataire, mais le feeling ne passera pas vraiment entre eux. Elle partira alors de la soirée en secret avant de se réfugier dans un bar, où elle tombera sur Enzo (Teïlo Azaïs), le petit ami d'Inès.

Il lui fera croire qu'il est étudiant en fac de lettres alors qu'il est en réalité au lycée. Lucille lui proposera ensuite d'allez chez elle tous les deux, mais elle va vite regretter sa nuit passée avec le fils de Florent et de Sabine, contrairement à Enzo, qui reprendra rapidement contact avec elle. Quelle sera la suite pour les deux personnages d'Un si grand soleil ? Finiront-ils par se mettre en couple ? Réponse à partir du 14 août 2020 sur France 2 !