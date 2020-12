Un reconfinement après Noël ? La réponse rassurante du ministre de la santé, Olivier Véran

Olivier Véran met quand même en garde les Français : "J'espère sincèrement qu'ils seront vigilants pendant les fêtes et les vacances, qu'ils ont compris les mécanismes pour se protéger et qu'ils feront attention au soir de Noël et à ceux auxquels ils tiennent. Nous surveillerons la situation au quotidien."

Qu'en est-il du vaccin ?

Alors que la vaccination contre la Covid-19 a déjà commencé en Angleterre, avant de découvrir une nouvelle souche de coronavirus, qu'en est-il pour la France ? "Il y aura d'abord deux à trois établissements pour personnes âgées dès dimanche. Il y en aura un du côté de Paris, un autre du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et puis éventuellement un troisième qui est en discussion. Il y aura quelques dizaines de résidents d'abord dimanche puis ensuite il y aura d'autres établissements le lundi, puis le mardi, on va égrener comme ça progressivement", a expliqué le ministre de la Santé avant de conclure par : "Le maître mot, c'est la progressivité, nous ne voulons pas confondre vitesse et précipitation."