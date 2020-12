Emmanuel Macron testé positif au coronavirus : "il continuera d'assurer ses activités à distance"

Emmanuel Macron atteint du coronavirus

"Ca n'arrive pas qu'aux autres", voilà une phrase qu'on entend régulièrement depuis l'arrivée du coronavirus en France et dans le monde entier. A ce jour, le virus a contaminé plus de 74 millions de personnes dans le monde entier et a fait perdre la vie à plus d'1 million de personnes.

Et malgré le reconfinement et le retour du couvre-feu, il continue de se propager en masse. Plus de 17 000 nouveaux cas ont d'ailleurs été recensés en France en 24 heures. Un chiffre qui fait peur, surtout quand on sait que parmi les nouveaux cas se trouve... Emmanuel Macron !

7 jours d'isolement

Eh oui, le Président de la République est atteint de la Covid-19, comme l'a annoncé l'Elysée dans un communiqué de presse dispo sur son site officiel : "Ce diagnostic a été établi suite à un test RTPCR réalisé dès l'apparition de premiers symptômes. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le Président de la République s'isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance." Effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres de se retrouver testé positif au coronavirus... Le Premier Ministre, Jean Castex, jugé cas contact, a lui aussi été placé en isolement comme le rapporte LCI.