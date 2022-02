Twilight : Robert Pattinson a failli être viré durant le tournage, "J'étais vraiment enragé"

Incroyable mais vrai, Twilight aurait pu se faire sans Robert Pattinson. S'il parait aujourd'hui inconcevable d'imaginer la franchise cinématographique sans le comédien dans la peau d'Edward, il vient pourtant de révéler qu'il avait été à deux doigts de se faire virer lors du tournage du premier film.

Robert Pattinson en colère sur le 1er film Twilight

En cause ? Il ne possédait pas le même point de vue que les producteurs au sujet de la direction artistique à donner à cette saga. "J'avais 21 ans et je voulais en quelque sorte faire que ce film soit le plus avant-gardiste possible, a-t-il confié auprès de GQ. Il y a donc eu cette étrange tension avec le studio qui était quelque peu effrayé par l'idée de rendre l'ensemble un peu trop emo, gothique ou truc du genre, alors que je trouvais que c'était pourtant la seule vraie façon de jouer ça".

Or, à en croire ses propos, si de telles divergences n'ont rien d'inhabituelles à Hollywood, elles l'auraient néanmoins vu adopter le pire comportement possible de la part d'un acteur pour un projet du genre. "Ca me paraît tellement ridicule quand j'en parle aujourd'hui, mais j'étais vraiment enragé. J'ai passé énormément de temps à être furieux", a-t-il révélé, avant d'essayer de trouver une justification à tout ça, "Cela devait certainement être lié au fait que je n'avais que 21 ans à l'époque, car je n'arrive toujours pas à réaliser la façon dont j'ai pu me comporter la moitié du temps".

L'acteur aurait pu être viré durant le tournage

Robert Pattinson n'est bien évidemment pas entré dans les détails, mais il a néanmoins admis qu'il avait échappé de justesse au licenciement. Alors qu'il tournait la scène où Bella (Kristen Stewart) rencontre la famille d'Edward pour la première fois, son manager et son agent sont alors venus lui rendre visite sur le plateau afin de lui conseiller de se calmer.

"Je pensais que tout était okay, et puis lors de la pause déjeuner, ils sont venus me voir pour me dire, 'Okay, on ne sait pas trop ce que tu fais en ce moment, mais après la pause tu vas devoir faire l'opposé ou tu seras viré dès la fin de la journée", s'est remémoré le comédien. Un avertissement qu'il a cette fois-ci parfaitement entendu et qui lui a permis de se "mettre à sourire un peu plus" par la suite.

Le reste fait partie de l'histoire (gros succès ciné, une popularité qui explose, une carrière enfin lancée...) et Robert Pattinson reste aujourd'hui très attaché aux films Twilight, pourtant moqués par une partie du public. Comme quoi.