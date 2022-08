Twilight : cette célèbre chanteuse voulait jouer dans les films mais s'est pris un gros stop

Entre 2008 et 2012, on a découvert sur grand écran l'histoire d'amour d'Edward Cullen et Bella Swan dans la saga Twilight. On a parfois tendance à l'oublier mais de nombreuses stars ont joué des rôles secondaires dans le film comme Dakota Fanning, Jamie Campbell Bower vu récemment dans Stranger Things ou encore Rami Malek ensuite oscarisé pour son rôle dans Bohemian Rhapsody. D'autres stars ont tenté de jouer dans les films... sans succès.

Cette star voulait jouer dans Twilight

Invité du podcast The Twilight Effect animé par Ashley Greene (aka Alice Cullen) et Melanie Howe, le réalisateur Chris Weitz qui a mis en scène le deuxième volet de la saga, Twilight, chapitre II : Tentation en a profité pour faire une révélation. Au moment du tournage, une célèbre chanteuse voulait absolument jouer dans le film : Taylor Swift ! "C'était une Twi-hart et on avait le même agent. Il m'a dit : 'Taylor aimerait jouer dans ce film car elle est fan ! Elle peut jouer une fille dans la cafétéria ou quoique ce soit, elle veut juste être dans le film' !" s'est souvenu le réalisateur.