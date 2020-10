TPMP stoppé par des maîtres d'hôtel en souffrance, la sécu intervient, Hanouna leur donne la parole

Cyril Hanouna laisse les maîtres d'hôtel raconter ce qu'ils vivent

Depuis la pandémie de Covid-19, les maîtres d'hôtel font partie des personnes gravement touchées par la crise, beaucoup se retrouvant au RSA. "Merci... On n'est pas venu là juste pour faire du scandale, ou pour faire du spectacle... Nous sommes des maîtres d'hôtel, nous représentons les précaires, les 'extras'. Aujourd'hui, la plupart est au RSA. Le mois prochain on sera le double" a-t-il ainsi expliqué à Cyril Hanouna.

Très ému, il a ajouté : "La douleur on l'a aujourd'hui et au quotidien. Le message, simplement, c'est qu'aujourd'hui, les intermittents du spectacle ont été reconduits dans leurs droits jusqu'en août 2021. Nous, je ne sais pas pourquoi, on nous a sorti du système. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme des intermittents du spectacle, nous faisons de l'événementiel". "Aujourd'hui on nous a totalement lâché, nous n'avons plus rien" a-t-il confié au présentateur qui s'était clashé avec Arthur.

"Baba" comme le surnomme les fanzouzes a alors invité le maître d'hôtel à revenir pour parler de sa détresse : "Si vous voulez qu'on vous redonne la parole, on le fera dans Balance ton post, jeudi soir. Il n'y aucun souci".