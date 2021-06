Tous en scène 2 : Buster Moon et ses amis sont de retour dans une bande-annonce entraînante

En 2016, on faisait la connaissance de Buster Moon, un petit koala propriétaire d'un théâtre qui lançait une compétition de chant pour sauver son établissement dans Tous en scène, produit par Illumination, le studio d'animation nous ayant produit Moi, Moche et méchant ou encore Comme des Bêtes. Quatre ans plus tard, les adorables héros du film sont de retour pour une suite qui s'annonce tout aussi rythmée.

La bande-annonce de Tous en scène 2 est arrivée

Dans ce 2e volet de Tous en scène, Buster Moon, Rosita, Ash, Johnny et les autres vont se lancer un nouveau défi et tenter de lancer un nouveau spectacle. Afin de convaincre un producteur, ils vont promettre de faire revenir sur scène la légende du rock Clay Calloway. Problème ? Ce lion vit reclus depuis 15 ans. Nos héros vont donc se lancer dans une quête compliquée et tenter de lui redonner l'amour de la musique avec toujours une bande-originale au poil ! Dans la bande-annonce, on peut entendre par exemple There's Nothing Holdin' Me Back de Shawn Mendes, Girl on Fire d'Alicia Keys ou bien I Still Havent' Found What I'm Looking For de U2.

Côté casting vocal, on retrouvera dans la version originale Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton et Bono. En français, le premier film était doublé par Patrick Bruel, Jenifer ou encore Laurent Gerra.

Rendez-vous le 22 décembre en salles pour découvrir Tous en scène 2.