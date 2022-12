Top Chef 2023 : brigade secrète, plus de dernière chance... Voici les nouveautés folles qui vous attendent

Après la victoire de Louise Bourrat, qui sera le prochain gagnant de Top Chef ? Emission phare de M6, le concours culinaire sera bien de retour en 2023 et vous n'êtes (vraiment) pas prêts. Ce vendredi 9 décembre avait lieu la conférence de presse de Top Chef 2023, en présence de Stéphane Rotenberg et des quatre jurés, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel. PRBK a pu découvrir des images inédites de la saison 14, ainsi que les nombreuses nouveautés imaginées pour nous scotcher encore plus.

Plus de dernière chance et une émission plus courte

Vous en aviez marre de devoir rester éveillé jusqu'à minuit devant Top Chef chaque mercredi ? C'est fini et c'est sûrement la plus grosse nouveauté : l'émission sera plus courte puisque l'épreuve de la dernière chance a été supprimée. Chaque soir, les candidats s'affronteront sur deux épreuves, dont une éliminatoire. Pas d'occasion pour eux de se rattraper en bluffant les chefs à l'aveugle. Une chose qui apporte plus de dynamisme à l'émission, selon les jurés.

Hélène Darroze n'aura pas de brigade, mais...

Alors, quand on dit que l'émission sera plus courte (et que ce sera le cas dans les faits), les fans de Top Chef devront quand même regarder la deuxième partie de soirée. Pourquoi ? Car cette année, Hélène Darroze n'aura pas de brigade ! Après avoir remporté la compétition trois années consécutives (avec David Gallienne, Mohamed Cheikh et Louise Bourrat), la cheffe va lancer un concours parallèle inédit et secret dans lequel l'éliminé de la semaine aura une chance de poursuivre l'aventure. Chaque semaine, deux candidats s'affronteront et celui qui sera sélectionné affrontera l'éliminé de la semaine suivante, et ainsi que suite. Le dernier restant réintégrera le concours lors des quarts de finale pour représenter Hélène Darroze.

Un thème par soirée

Cette année, Top Chef se réinvente aussi dans sa dynamique puisque les candidats vont avoir un grand thème à respecter chaque semaine, afin de montrer une facette différente de la gastronomie. On retrouvera par exemple une spéciale plats d'enfance, une émission sur la street food ou une autre dans laquelle les candidats devront allier gastronomie et économie, en proposant des plats peu chers.

La Boîte Blanche et une surprise pour la Guerre des restos

De nouvelles épreuves seront aussi au rendez-vous comme par exemple l'arrivée de la Boîte Blanche. Si la Boîte Noire (qui sera bien toujours au programme) servait à déguster sans la vue, la Boîte Blanche mettra en scène tous les sens : les plats y seront jugés avec chacun des sens. La Guerre des restos sera évidemment de retour avec un twist : une équipe composée des trois chefs de brigades sera formée. Les candidats devront aussi battre des meilleurs ouvriers de France, et l'épreuve "Qui peut battre Philippe Etchebest ?" est maintenue.

Une fille de plus que l'an dernier

Lors de cette conférence de presse, les 16 candidats de Top Chef 2023 ont également été présentés. Si on ne peut pas dévoiler leurs noms pour le moment, on peut quand même vous dire qu'il y aura quatre filles en compétition cette année, soit une de plus qu'en 2022. Parmi elles, on retrouve Sarika, la gagnante d'Objectif Top Chef.

Top Chef 2023 arrivera prochainement sur M6, et toutes ces annonces nous ont encore plus hypé pour la suite !