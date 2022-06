Top Chef 2022 : Louise gagnante, pourquoi elle n'a pas remporté 100 000 euros ?

C'est la gagnante de Top Chef 2022 : Louise Bourrat a remporté la saison 13 du concours culinaire. En finale face à Arnaud Delvenne, la candidate de la brigade d'Hélène Darroze s'est imposée et remporté 56 190 euros. Mais pourquoi cette somme et pas 100 000 euros ? On vous explique.