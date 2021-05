Top Chef 2021 : le récap de la première partie des demi-finales avec un Paul Pairet très énervé

Le coup de gueule de Paul Pairet contre Sarah dans Top Chef 2021

Ce mercredi 26 mai 2021, c'était la première partie des demi-finales de Top Chef 2021 sur M6. Sarah Mainguy, Mohamed Cheikh et Matthias Marc sont les candidats de Top Chef 2021 encore en lice dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg. Un épisode plein de surprises ! L'un des moments forts, c'était le coup de gueule de Paul Pairet contre Sarah. Chaque candidat (Sarah de la brigade de Paul Pairet, Mohamed de la brigade d'Hélène Darroze et Matthias de la brigade de Philippe Etchebest) ont dû imposer une épreuve à leurs concurrents.

Et quand Mohamed a choisi l'épreuve de macaronis farcis avec deux étages et deux sauces au minimum, Sarah n'était pas motivée. "Inspirée ?" lui a demandé Paul Pairet. "Pas du tout", "je me dis champignon-fenouil-herbe, mais en fait il y avait rien de funk et en fait, ça me fait chier" a-t-elle répondu au chef, qui lui a alors rétorqué : "Il faut que tu trouves la dynamique mentale pour que ça te fasse pas chier, que tu y ailles comme si tu pouvais gagner". "Ça m'aide pas chef, vous ne m'aidez pas du tout" a-t-elle lâché, "Du coup je suis perdue la maintenant, ça m'énerve, chef, je sais pas quoi faire".

Très énervé par l'attitude de Sarah, Paul Pairet a poussé un coup de gueule : "Ma patience a des limites, la façon dont tu réagis ça ne va pas le faire". Il a même décidé de la laisser, tellement il était en colère : "Tu es toute seule". "Je me sens archi mal" a-t-elle fini par avouer, "Je ne voulais pas vous énerver, je suis désolée". Malgré les excuses de la candidate de Top Chef 2021, le chef a eu du mal à passer à autre chose : "Je me mets à dispo de mes candidats mais jusqu'à une certaine limite". Mais ils ont fini par faire la paix avec un câlin de réconciliation.

Le ratage de Mohamed sur sa propre épreuve

Et il se trouve que sur cette épreuve des macaronis imposée par Mohamed, c'est ce dernier qui a eu le plus de mal au final. Lui qui était pourtant un habitué des macaronis s'est laissé envahir par le stress. Sa recette (macaronis, farce céleri-foie gras-persil-cerfeuil, béchamel et comté, sauce de volaille crémée, jus de volaille truffé) avait été validée par Hélène Darroze. Malheureusement, il a mal géré son temps et sa stratégie de cuire et farcir ses macaronis au dernier moment, pour ne pas être copié, lui a été fatale.

"J'ai vraiment peur de ne pas sortir d'assiette" a-t-il déclaré, "je n'arrive même pas à respirer", bouffé par le stress. "Tu m'inquiètes" lui a même lancé Hélène Darroze. "Il ne s'est pas facilité la tâche" a confié la chef, "il me fait un peu peur parce que toutes les étapes clés du montage des macaronis va se jouer sur la dernière minute". En galère pour finir son dressage à la dernière seconde, il a raté sa propre épreuve. Un raté qui n'était pas le seul de la soirée.